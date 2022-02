La democracia paritaria en América Latina: tres dimensiones explicativas del proceso

Dice Cristina Sánchez Muñoz en el prólogo del libro:

Hablar de democracia paritaria no es hablar de números, como equivocadamente puede pensarse. Por el contrario, como bien nos revela la autora en este libro, no estamos solo ante una cuestión meramente numérica —ya de por sí problemática—, sino que nos encontramos ante problemas sustantivos que apuntan en realidad hacia las bases del contrato social sobre el que se asientan las democracias. Un contrato social que, en origen, aparece ya como un pacto entre varones, no incluyendo a otros sujetos como las mujeres o, en su caso, a los pueblos indígenas. Esa herida fundacional no ha sido corregida hasta muy recientemente y, como analiza Irune Aguirrezabal, presenta déficits importantes. Pero, además, no basta con el reconocimiento de la representación, ya que de esta no se sigue la necesaria inclusión efectiva. Las mujeres acceden a un espacio público que no es neutro desde el punto de vista del género, sino que, por el contrario, se encuentra atravesado por brechas de género que obstaculizan o expulsan —de manera informal en muchos casos— a las mujeres del poder político. Por consiguiente, plantear la paridad no conlleva analizar únicamente la cuestión de «la entrada» de las mujeres en el orden político, sino extender la mirada analítica más allá, e investigar también la permanencia de estas, los obstáculos y las resistencias a dicha permanencia, tal y como plantea este libro.

Irune Aguirrezabal Quijera es autora de la tesis con el mismo título leída en la Universidad Autónoma de Madrid en 2020.

ACRÓNIMOS

PRÓLOGO, Cristina Sánchez Muñoz

PRESENTACIÓN, Line Bareiro

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. LA PARIDAD EN AMÉRICA LATINA: DIMENSIÓN CONCEPTUAL

1. De la igualdad de género como desafío transversal a la paridad política

1.1. Del principio de igualdad de género al poder poder de las mujeres

1.1.1. Aportes de la teoría política feminista al principio de igualdad, género, cultura patriarcal

1.1.2. Hacia la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres

1.2. Hacia la ciudadanía, la gobernanza democrática con las mujeres y la paridad

1.2.1. La reconceptualización de la ciudadanía por la teoría política feminista

1.2.2. La democracia y gobernanza con mujeres en la agenda global

1.2.3. La apropiación de la paridad por el feminismo institucional

1.3. Límites de la representación paritaria, dimensiones según los efectos

2. La conceptualización de la paridad en América Latina: hacia la democracia paritaria

2.1. Fundamentos del proceso de conceptualización de la paridad en América Latina

2.1.1. Marco jurídico del empoderamiento político de las mujeres latinoamericanas

2.1.2. El debate conceptual por la paridad en Europa

2.2. Evolución conceptual en América Latina: de las cuotas a la democracia paritaria

2.2.1. De la cuota como herramienta a la paridad como medida definitiva

2.2.2. Cuatro connotaciones para la noción de paridad latinoamericana

2.2.3. ¿Paridad o democracia paritaria?

CAPÍTULO II. LA PARIDAD EN AMÉRICA LATINA: DIMENSIÓN DEL DESARROLLO EVOLUTIVO

1. Antecedentes: de la Cumbre Europea de Atenas a la Ley de Igualdad de España

1.1. La Cumbre de Atenas de 1992

1.2. El movimiento paritista francés

1.3. El compromiso de España con la igualdad sustantiva

2. Perspectiva regional del proceso paritista: de Quito a Montevideo

2.1. De la paridad a la democracia paritaria. Los consensos regionales (2007 a 2016)

2.1.1. La paridad en los Consensos de Quito, Brasilia y Santo Domingo

2.1.2. Democracia paritaria como pilar de la Estrategia de Montevideo para el Desarrollo Sostenible 2030

2.2. La Norma marco para consolidar la democracia paritaria del Parlatino

2.2.1. Proceso de gestación de la Norma marco

2.2.2. Definición, objetivo y ámbito de aplicación de la Norma marco

2.2.3 Límites, riesgos y oportunidades de la Norma marco.

2.3. El debate por la paridad en otros foros regionales

3. El proceso hacia la paridad desde la perspectiva de los países

3.1. Proceso legislativo hacia la paridad en los países latinoamericanos

3.1.1. La extensión de la normativa de cuotas y paridad en los países latinoamericanos

3.1.2. Un proceso en marcha a través de debates, discursos y proyectos de ley de paridad (2016-2017)

3.1.2.1. Acciones de sensibilización e incidencia política a favor de la paridad política

3.1.2.2. Proyectos de ley de paridad política

3.2. Análisis evolutivo de los datos de mujeres en la vida pública y política en América Latina

3.2.1. Representación de las mujeres en los órganos legislativos

3.2.2. Representación de las mujeres en el ejecutivo

3.2.3. Representación de las mujeres en órganos judiciales

3.2.4. Representación de las mujeres en el ámbito subnacional

3.2.5. Representación de las mujeres en los partidos políticos

3.3. Balance: entre la autocomplacencia y la insatisfacción

CAPÍTULO III. LA PARIDAD EN AMÉRICA LATINA: DIMENSIÓN DEL PROGRESO ACCIÓN VERSUS REACCIÓN

1. Agentes del proceso paritista: tipología de actores y acciones

1.1. Actores movilizadores del proceso paritista

1.1.1. El movimiento de mujeres latinoamericanas

1.1.2. Las mujeres políticas y sus redes de mujeres políticas

1.1.3. Las organizaciones internacionales y regionales

1.1.4. La academia, intelectuales, incluidos think tanks y organizaciones dedicadas a producir conocimiento

1.2. Actores tomadores de decisión

1.2.1. Los gobiernos y sus foros regionales, incluyendo los mecanismos nacionales de la mujer

1.2.2. Los partidos políticos

1.2.3. Los organismos electorales, las redes y encuentros a nivel regional

1.2.4. Los parlamentos y las organizaciones regionales de parlamentos

1.3. Acciones acumulativas de distinto impacto

2. Resistencias a la paridad

2.1. Cultura patriarcal, tensiones y contramovimientos antigénero

2.1.1. Resistencias de los varones y de las mujeres en la dinámica poder y género

2.1.2. Efectos multidimensionales de la cultura patriarcal. Apuntes sobre la interseccionalidad e interculturalidad

2.2. Resistencias en la competencia político-electoral

2.2.1. Acoso y violencia política hacia las mujeres

2.2.2. Estereotipos y creencias sexistas en la comunicación política

2.2.3. Dominio sexista en la dinámica de los partidos políticos

CONCLUSIONES

Propuesta conceptual y estratégica de teoría de cambio hacia la democracia paritaria en América Latina



