Ética para Celia. Contra la doble verdad

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Ética para Celia, ¿una ética para chicas?

La doble verdad, una para chicas y otra para chicos

Las mujeres nunca han sido sujetos morales. ¡Lo del juicio no va con ellas!

El ser humano es un dador de sentido. ¡El sentido de la vida de las mujeres viene dado de serie!

En esta ética se reflexiona sobre sexo, y mucho

¿En aquella época era imposible pensar de otro modo?

Vale, de acuerdo, tenéis razón, pero ¡a Nietzsche no me lo toquéis!

Honrar a las que nos precedieron también es cosa de la etica

¿Donde el corazón te lleve? Ni hablar, usa la cabeza

PRIMERA PARTE

DE LA ONTOLOGÍA Y POR QUÉ ES EL NÚCLEO DURO DE LAS CREENCIAS Y LAS CONTRADICCIONES QUE VIVES

1. De la ontología, el núcleo duro de nuestras creencias

De subir la escalera antes de tirarla

2. De la mitología, la Wikipedia griega.

Zeus, un campechano mujeriego, y Hera, una señora amargada

Homero, ¿yo soy guapa?

3. Del cristianismo, Padre nuestro

4. De la filosofía y el pensamiento científico

El androcentrismo de la filosofía o cómo aún es posible echarle más cara epistemológica al reparto de funciones y derechos

De cómo los hijos son engendrados por los varones: Aristóteles el empirista

El novedoso mercado de vientres de alquiler

La Ilustración: al fin llegan las Luces y gran decepción

De Nietzsche, el gran transmutador, pero «la mujer es el juguete más peligroso»

Al fin llega «el pensamiento científico»:¿han evolucionado las mujeres? Salvadas por la campana

¡A ver si Freud nos considera otra cosa que juguetes!

«Las mujeres son el regalo valioso», o de cómo la civilización comienza con el intercambio de mujeres

Del destino trágico de los hombres: tienen que dotar de sentido a su vida (las mujeres no, ya lo traemos de serie)

Nuestro filósofo más influyente: Ortega y Gasset

5. El feminismo lo mueve todo: la incorporación de las mujeres a la autoconciencia de la especie

El ser humano no es socialbe por naturaleza, es «cuidable» por naturaleza

¡Ponte en el lugar de las mujeres!

SEGUNDA PARTE

DE LAS CONDICIONES DE LA VIDA BUENA

1. De lo apolíneo y lo dionisiaco: del equilibrio y el exceso

Lo dionisiaco, lo apolíneo y el carpe diem

De cómo compaginar lo apolíneo y lo dionisiaco

Querer lo apolíneo y lo dionisiaco y las raíces del patriarcado

2. De la esfera privada, la esfera pública y las condiciones de la vida buena

¿Pero qué diablos quieren las mujeres?

¿Dónde están mis privilegios?

La búsqueda de sentido frente a la búsqueda de la felicidad

3. De la necesidad de autonomía material

Estudiar, un proyecto de una vida mejor

El trabajo como promesa de realización

Una mierda de expectativas: la corrosión del carácter

La autonomía es un valor especialmente valisoso

La necesidad de autonomía y la doble verdad

4. De la necesidad de reconocimiento, que no es lo mismo que «aprobación»

La familia, esa olvidada por al filosofía

La familia como el lugar del reconocimiento primero, quizá no el más importante

El lado oscuro de la familia

La amistad, el placer del reconocimiento y mucho más

El lado oscuro de la amistad: la utilización y el engaño

Un reconocimiento especial: el amor de pareja

¿Está el amor en crisis?¿Se está abriendo un abismo entre las chicas y los chicos?

Del amor como el sentido de la vida al amor como algo valioso en la vida

Canallas, tipos infames y mujeriegos: los coleccionistas de mujeres

¿El fin del amor? El gran negocio de las novelas románticas

El sexo también tiene que ver con el reconocimiento

La doble moral sexual y la revolución sexual

El sexo como devoción al pene

Tu cuerpo es tu mejor recurso: ¡sé tu propia emprendedora sexual!

Tu cuerpo es tu mejor recurso: ser deseada es ser

El sueño del harén y los coleccionistas de polvos

«Sexo» es una palabra que convierte hoy en aceptable lo inaceptable? La destrucción de la posición moral del «ponte en nuestro lugar»

La pornografía y la doble verdad

La prostitución como escuela de la desigualdad humana

¿Cómo es posible que existan las violaciones? La aniquilación del sexo como reconocimiento

Contra la doble verdad en el sexo y en el amor: la insurrección de Espartaco

5. Del éxito y el fracaso, lo que el dinero no puede comprar

Sobre la soledad: una inmensa soledad interior

Narcisismo, autenticidad y maquillaje

Comer o no comer, he ahí la cuestión

Del éxito y el fracaso y qué tienen que ver con el dinero

Al diablo con la resilencia, recuperemos el «carácter»

EPÍLOGO: DE LA POLÍTICA

¿Para qué otro fin más importante y necesario habría de servir la política?

AGRADECIMIENTOS