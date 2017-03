La ética animal ¿Una cuestión feminista?

Prólogo

Por Alicia H. Puleo

Este es un libro valiente que trata de un tema de gran actualidad con un lenguaje claro. Afirmo que es valiente por varios motivos. Señala los sesgos de género de las éticas animal y ecológica al tiempo que interpela al feminismo desde estas últimas. Me atrevo, por lo tanto, a decir que será fuente de debate enriquecedor tanto par el feminismo como para el animalismo y el ecologismo.

El posicionamiento feminista de Angélica Velasco la lleva a realizar críticas a la forma en que se ha desarrollado la Ética Animal desde su surgimiento en el último tercio del siglo XX hasta su actual eclosión. A pesar de que las estadísticas demuestran la presencia absolutamente mayoritaria de las mujeres en el movimiento en defensa de los animales, ocurre, como en tantas otras áreas de la cultura y la sociedad, que son los varones los que han sido abrumadoramente reconocidos por sus aportaciones. En este sentido, podríamos decir que se trata de un caso más de sexismo en la tradición filosófica, aunque me gustaría señalar que algo similar ocurre en la praxis.

La autora examina asimismo el sesgo androcéntrico de la Ética Animal. Porque esta no sólo se ha constituido como un corpus de aplastante mayoría de pensadores varones, sino que ha desestimado las emociones empáticas como factor relevante a la hora de asumir posiciones éticas hacia los animales. De esta forma, sus filósofos de referencia continúan inmersos en el discurso hegemónico que devalúa las experiencias éticas de las mujeres. Ahora bien, esto no significa que la autora se pliegue a las llamadas de algunas ecofeministas que abandonan totalmente el recurso a principios y derechos en favor de una ética contextualista.

Considera que la ética del cuidado, que se presentará en los años ochenta del siglo pasado como "otra voz" ha de ser escuchada pero no debe pretender ser la única, ya que no posee elementos suficientes para la defensa de quienes no tienen voz. Tampoco encuentra satisfactoria la solución de las éticas ecosistémicas holísticas que se despreocupan por la suerte de las criaturas individuales cuando estas no son humanas, cayendo así, a la postre, en un antropocentrismo extremo oculto en su aparente posicionamiento rupturista con respecto a la tradición filosófica.

Entre las audacias que explican el calificativo de "valiente" que he otorgado a este libro, quizás la más destacada sea que se atreve con un tema tabú dentro del feminismo: vincular la opresión y la explotación sufridas por las mujeres con las ejercidas sobre los animales no humanos. Este lazo suele suscitar indignación en aquellas personas que, habiendo superado el prejuicio de género, conservan sin embargo el de especie, y por ello, en el fondo, consideran que la crueldad o la injusticia para con los animales son solo faltas menores. (....)

ÍNDICE

. PRÓLOGO

. INTRODUCCIÓN

. CAPÍTULO PRIMERO. La Ética Animal: ¿un ámbito de varones?

Pensar nuestra relación con los animales

Sexismo y especismo

Defensa de los animales desde la perspectiva utilitarista

Jeremy Bentham y la extensión del principio de utilidad a todos los seres sensitivos.

Peter Singer y la liberación animal.

¿Limitaciones desde la perspectiva utilitarista?

El Proyecto Gran Simio

La cuestión de los animales desde la perspectiva deontológica

Tom Regan y la defensa de los derechos de los animales

Otras perspectivas para la defensa de los animales: una aproximación

. CAPÍTULO 2. Soluciones feministas a la problemática ético-política de la relación con la naturaleza.

Razón y emoción: dos elementos indispensables para la ética

La Ética del cuidado: una forma diferente de entender la moralidad.

Universalización de los valores del cuidado

El encuentro entre ecologismo y feminismo

Esencialismo y defensa de la naturaleza en el ecofeminismo clásico

El cambio hacia la percepción afectiva del mundo no humano

El ecofeminismo crítico

. CAPÍTULO 3. Pensar en los individuos: la cuestión animal en el ecofeminismo atomista

¿Perpetuando la lógica de la dominación?

La defensa de la consideración moral hacia los animales en clave de género

La política sexual de la carne, la estructura del referente ausente y la defensa del vegetarianismo moral

Ecofeminismo crítico y defensa de los animales

. CAPÍTULO 4. Especies, ecosistemas, totalidades: la cuestión animal en el ecofeminismo holista

Holismo, contextualismo y sacralización del comer

Vegetarianismo ontológico vs vegetarianismo contextual

Sacralización del comer

El dualismo animal/vegetal y la consideración moral más allá de los seres sintientes

Acción política contra el sufrimiento animal

"Mal desarrollo", mujeres, animales y pueblos colonizados

La explotación animal en el "mal desarrollo"

¿Valores del cuidado o principios universales?

. CAPÍTULO 5. La defensa de los animales, ¿una cuestión feminista?

Explotación de mujeres y explotación de animales, ¿coincidencias casuales o vínculo profundo?

La prostitución como escuela de desigualdad humana La explotación animal como escuela de insensibilización moral

La defensa de los animales, una cuestión feminista

BIBLIOGRAFÍA

Angélica Velasco Sesma. Doctora en Filosofía, Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad UVA y Máster en Estudios Avanzados de Filosofía USAL-UVA. Es profesora de Ética en la Universidad de Valladolid en la que, asimismo, forma parte del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género.

Entre sus publicaciones, cabe destacar: “Más allá del mecanicismo: heroínas ecológicas del imaginario actual”, “Resistencia no violenta para una sociedad igualitaria y sostenible: el pensamiento de Petra Kelly”, “Ética del cuidado para la superación del androcentrismo: hacia una ética y una política ecofeministas”, “Justicia social y ambiental: mujeres por la soberanía alimentaria”.

Ha coeditado "Hacia una cultura de la sostenibilidad: análisis y propuestas desde la perspectiva de género." Participa en proyectos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su intensa actividad académica no le impide seguir alimentando su pasión por la escalada y por la montaña, actividades que, en su opinión, enseñan el verdadero y modesto lugar que el ser humano tiene que ocupar en la naturaleza. El respeto por los más débiles ha sido siempre una de sus señas de identidad, expresada hoy en este libro.