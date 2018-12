Manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación

Introducción

Cambiar el imaginario es cambiar la realidad

El conocimiento teórico, un enfoque político y herramientas prácticas

Capítulo 1 – La violencia machista

1.1 Formas de violencia machista

1.2 Terminología

1.3 Mitos

1.4 Ellas no aguantan por gusto



Capítulo 2 – Las mujeres

2.1 Las mujeres somos sujetos

2.2 Manipulación: desacreditar a las mujeres para desacreditar el feminismo

2.3 Ese gran mito machista: las mujeres, las principales enemigas de las mujeres

2.4 Recordamos la fórmula sujeto+verbo+complemento: hombres asesinan mujeres

2.5 Las mujeres no son las culpables

2.6 Exageradas, histéricas y ridículas

2.7 Vida anterior y posterior

2.8 Resiliencia

2.9 Sin paternalismo

2.10 Las depositarias de la honra

2.11 No hay un perfil de víctima

2.12 La credibilidad de las mujeres

2.13 El fantasma de las denuncias falsas

2.14 Famosas cuestionadas, famosos disculpados

2.15 Las madres malas

2.16 ¿Iniciales o nombre y apellidos de víctimas y agresores?

2.17 Las viudas negras

Capítulo 3 – Los agresores

3.1 No desviar la atención de la autoría ni disimularla

3.2 No mostrar a los agresores como víctimas de un hecho del que son autores. Es engañoso

3.3 El falso mito de las drogas, el alcohol, los celos, el desempleo, la depresión o los problemas económicos

3.4 El falso mito del divorcio, las discusiones o el desengaño amoroso

3.5 Hombres integrados y conocidos de las víctimas

3.6 Los agresores saben lo que hacen y actúan para humillar y ejercer poder sobre las mujeres

3.7 Identificar las normas de la masculinidad hegemónica

3.8 Consecuencias penales y condena de los actos del agresor

3.9 No era un hombre bueno, era un hombre que ejercía el poder que le otorga el patriarcado

Capítulo 4 – El enfoque

4.1 Algunas propuestas

4.2 Cómo enfocar con perspectiva de género. Un mismo hecho, diferentes miradas

Capítulo 5 – El relato

5.1 Terror sexual

5.2 Cultura de la violación

5.3 La libertad de las mujeres cuestionada

5.4 El tratamiento de las mujeres víctimas de otros prejuicios. Doble discriminación

5.5 Contextualizar la información

5.6 Precisión

Capítulo 6 – Las fuentes

6.1 Número de víctimas: diferentes contadores

6.2 Paridad en las fuentes, como mínimo

6.3 Evitar fuentes del entorno familiar

6.4 Las mujeres sobrevivientes y el movimiento feminista tienen voz

6.5 Voces expertas en violencia y género

Capítulo 7 – Tratamiento Audiovisual

7.1 Propuestas de uso de las imágenes en casos de violencia machista

7.2 Aspectos a tener en cuenta en el tratamiento de otros temas

Capítulo 8 – Lenguaje con perspectiva de género. Androcentrismo y sexismo: punto de vista y acciones

8.1 El androcentrismo

8.2 El lenguaje sexista

8.3 El androcentrismo y el sexismo tienen consecuencias

8.4 Propuestas prácticas para el uso del lenguaje con perspectiva de género

8.5 Rectificar es de sabios y sabias, si se hace bien

Capítulo 9 – Marco legal, rigor profesional y compromiso ético

Anexo 1. Enlaces a manuales y códigos deontológicos

Anexo 2. Enlaces a la legislación

Anexo 3. Más bibliografía y recursos