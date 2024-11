Agenda feminista en el Festival Internacional de Cine de Gijón 2024

CONVOCA "TERTULIA FEMINISTA LES COMADRES" EN EL FICX 62

Martes 19 nov | Teatro Jovellanos

19:00h Proyección: LA CONTADORA DE PELÍCULAS

Lone Scherfig/ España, Francia, Chile / 2023 / 116’ / V.O. español.

Con un guion escrito por Isabel Coixet, Walter Salles y Rafa Russo a partir de la novela del chileno Hernán Rivera Letelier, Lone Scherfig (An Education) trasciende del mero canto nostálgico al cine en plan Cinema Paradiso, para elevar una defensa de la fantasía no solo como evasión, sino como ejercicio de resistencia y esperanza, mediante la historia de una mujer que se dedica a contar las películas que ve en el cine a sus vecinos más desfavorecidos que no pueden permitirse acudir a las salas en el Chile de los 50. Con Bérenice Bejo, Daniel Brühl y Antonio de la Torre y nominada a tres premios Goya.

Jueves 21 nov | Escuela de Comercio | Entrada libre

19:30h Mesa redonda: DOCUMENTAR LA REALIDAD

Vivimos inmersos en un espejismo de sobreinformación. Blogs, Podcasts, Twitter e Instagram nos bombardean con noticias que se devoran unas a otras. ¿Frente a lo efímero, puede una película abrir espacios de reflexión que perduren en el tiempo? ¿Qué papel juega el cine para documentar la realidad? ¿Qué aporta escribir un guion dando voz a quienes no la tienen? Analizaremos documentales que han seguido la ruta de los movimientos socia-les, como las asociaciones de mujeres en su lucha por el derecho a decidir, la lucha de las Kellys por un trabajo digno y los movimientos por el derecho a la vivienda.

Participan: Georgina Cisquella, Montserrat Boix y Begoña Piñero

20:00h Proyección: DÓNDE VAMOS A VIVIR. MUJERES CONTRA EL DESAHUCIO Georgina Cisquella | Spain | 2024 | 61’

Tras la mesa redonda, se proyectará este documental que sigue a mujeres activistas en primera línea de la lucha por la vivienda en Madrid. Rodado durante tres años, muestra el papel esencial de estas mujeres en las movilizaciones contra la crisis de desahucios, el aumento desproporcionado de los alquileres la falta de vivienda pública adecuada.

Viernes 22 nov | C.C. Antiguo Instituto salón de actos | Entrada libre

18:00h Charla: ME GUSTO MÁS EL LIBRO

Charla con Azucena Rodríguez, directora de la película Atlas de Geografía Humana, basada en la célebre novela de Almudena Grandes. La adaptación de una obra literaria, especialmente de una amiga tan cercana, plantea un interesante desafío. Durante esta charla, Azucena compartirá su experiencia sobre la compleja relación entre la novelista, los guionistas y la dirección de cine, destacando cómo Almudena entendió que el cine y la literatura son dos lenguajes distintos. A través de anécdotas y reflexiones, descubriremos cómo la libertad creativa y la colaboración son esenciales en el proceso de adaptación. Sin embargo, Azucena confesará que, si Almudena pudiera leer sus pensamientos, le diría que, en su opinión, «me gustó más el libro»

Participan: Azucena Rodríguez y Ana González

19:00h Taller: DOCUMENTANDO EL CINE: TALLER PARA INCORPORAR DATOS E IMÁGENES EN WIKIPEDIA

Este taller impartido por la periodista Montserrat Boix, ex-delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE, se centra en cómo añadir información sobre el cine -incluyendo películas, directores, guionistas, actores y actrices- en plataformas de datos abiertos como Wikidata y Wikimedia Commons. Estas herramientas no solo sirven como fuentes de datos para Wikipedia, sino que también facilitan la creación de contenido accesible y libre

Durante el FICX se ha convocado una nueva editatona para añadir contenidos a Wikidata y Wikipedia relacionados con las películas y protagonistas del festival. En las tres ediciones anteriores se han incorporado casi un centenar de actrices y películas a Wikidata y se han creado o traducido varias decenas de artículos en Wikipedia en español.

Participa: Montserrat Boix