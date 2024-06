Cuando canta Lourdes Pastor

El 29 de junio, Lourdes Pastor le cantaba a Ana De Miguel en el homenaje que recibía esta última por parte de las Mujeres Progresistas del Retiro. Cantó "Palabras a Julia", canción dedicada por José Agustín Goytisolo a su hija Julia, nombre también de la madre del autor. Julia se llama también la hija de Ana De Miguel: su Ética para Celia es su ética para Julia.

Nos cantó Lourdes también su resignificada - esto sí es resignificar- versión del "Andaluces de Jaén”: resignificada con la simple introducción de un “andaluzas”, que no sólo las incluye a ellas sino que obliga a pensar en si estaban o no incluidas antes de añadir esa “a”.

Y cerró cantando a las 13 rosas, recordándonos que la memoria necesita nombres.

Invitada por Ana, que me había dicho, que a su vez, quería homenajear a mi madre, Celia Amorós… me encontré también con la voz de Lourdes. Con las sabias, gamberras, vitales, conmovedoras y filosóficamente ordenantes palabras de Ana. Y con la voz de Lourdes, de la hija de la veterana feminista Rafaela Pastor. Y así fue como me sonó en su voz un infinito árbol genealógico de madres e hijas.