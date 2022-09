Ni es "Pretty Woman" ni son trabajadoras sexuales

Escuchaba hace unos días un programa de Radio Nacional de España en el que se hablaba de la proposición de ley socialista para abolir la prostitución. Dejaré a un lado el manifiesto sesgo en el abordaje de la cuestión, aunque lo cierto es que en ningún momento se ofreció la posibilidad de expresar su visión ni al partido que ha registrado esta iniciativa parlamentaria que se tramita en el Congreso ni a la sociedad civil que aboga por el abolicionismo, que no es poca ni poco representativa. Pero, más allá de esta cuestión, reparé en la argumentación de las invitadas, ambas supuestamente representantes de las mujeres prostituidas, a las que se referían como “trabajadoras sexuales”. Una de ellas aseguraba que, a día de hoy, todavía no se había encontrado con ninguna víctima de trata. El argumento era muy parecido al que utiliza Vox cuando niega la esencia de la violencia de género y pretende que haya tantos hombres maltratados por mujeres, o más, que mujeres víctimas de violencia a manos de hombres. O que las denuncias son mayoritariamente falsas. Cuando las personas expertas hacen referencia a las estadísticas que desmontan su falaz tesis, la ultraderecha niega su autenticidad. De la misma manera, las defensoras y defensores de la esclavitud de la prostitución, a la que llaman trabajo, niegan la propia existencia de víctimas de trata en los prostíbulos y las evidencias que sustentan esta triste realidad.

La verdadera preocupación que subyace en estos colectivos, tras los que se esconden generalmente representantes de la patronal del proxenetismo, es que en Europa está avanzando cada vez más la legislación que antepone los derechos humanos de las mujeres a los intereses del negocio de la prostitución y la trata. Dicho de otro modo, ven peligrar su negocio, basado en la explotación sexual de mujeres vulnerables.

Estamos iniciando en el Congreso un período de sesiones que va a resultar crucial para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género debe renovarse y actualizarse. Es imprescindible hacerlo y las portavoces de los diferentes grupos políticos, excepto el negacionista Vox, hemos manifestado recientemente nuestra buena disposición a iniciar los trabajos en sede parlamentaria. El 25 de noviembre de 2021, los grupos que hace cinco años suscribimos ese pacto histórico ya suscribimos un documento de compromiso político para renovarlo. Las aportaciones de las personas comparecientes en la Comisión de Seguimiento creada ad hoc tras su aprobación en 2017, así como la evaluación en la que trabaja el Gobierno y que remitirá a esa comisión, suponen un buen punto de partida para el inicio de esos trabajos. Debemos alejarnos de todo triunfalismo porque no habrá nada que celebrar mientras haya una mujer asesinada por un hombre por el solo hecho de ser mujer, un varón que se siente y cree superior a ella, dueño de ella. Pero lo cierto es que los datos apuntan a que estamos empezando a doblar la curva. El número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas está disminuyendo, afortunadamente. Pero los retos del combate contra la violencia de género son todavía muchos. Algunos de esos retos pasan por continuar mejorando la protección de las víctimas de violencia de género, denuncien o no, y combatir los mensajes que propaga la ultraderecha y que inciden negativamente en la consideración que sobre este tema tiene parte de la juventud, a la vez que refuerzan a los maltratadores. Si algo no nos podemos permitir es retroceder en derechos, seguridad y libertad de la mitad de la población.

También en este período de sesiones se tramitará una iniciativa socialista, la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Se iniciará, con ella, el camino hacia la abolición de la prostitución en España. De ahí la anteriormente referida andanada de aquellas y aquellos que se lucran con la explotación sexual de mujeres y niñas. Desde concentraciones frente al Congreso hasta intentos de convencer con falacias a quienes no tienen una opinión demasiado formada sobre lo que se esconde tras las chicas, en ocasiones niñas, que ofrecen su cuerpo a cambio de dinero en pisos, prostíbulos o carreteras. El romanticismo artero de Pretty Woman ha hecho y sigue haciendo mucho daño. Esa mítica y repetidamente emitida película es la versión moderna de Cenicienta. Pero la verdad de las mujeres prostituidas se parece mucho más a una película de terror de las que nos provocan pesadillas durante varias noches. Si queremos creer en cuentos y confundir realidad con ficción, hagámoslo. Pero le estaremos haciendo un flaco favor a los millones de mujeres que, en todo el mundo, están siendo engañadas, captadas, compradas y maltratadas por una industria del sexo que carece de escrúpulos porque lo único que le interesa es el negocio. Pisotear los derechos humanos mientras nos cuentan historias edulcoradas en las que la falsa libertad de elección y la pretendida soberanía sobre el propio cuerpo chocan frontalmente con esas verdaderas historias de vida llenas de penurias y vulnerabilidad. Estamos hablando, ni más ni menos, que de violencia machista.