SloMo a fondo

Me he enterado, gracias a la pregunta de la diputada Lidia Guinart de que el presidente de la RTVE, José Manuel Pérez Tornero, está reflexionando sobre la letra de la canción que representará a España en el festival de Eurovisión; sí, ese que acaba de expulsar a Rusia por una cuestión de valores de convivencia democrática.

Y si sobre valores va la cosa, no me extraña que el presidente tenga necesidad de reflexión, ya que es difícilmente argumentable que la Corporación de la RTVE, a quien la Ley atribuye la obligación de “reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social”, mande al Festival de Eurovisión, en representación de nuestro país, una canción que ensalza la disponibilidad sexual de las mujeres.

Dirán que lo eligió un proceso y un jurado, pero no, porque la elección se ha hecho en contra del criterio popular, que prefería otras opciones que nada tenían que ver con esta imagen de las mujeres, al abrigo de un supuesto comité experto del que no conocemos sus criterios.

Aquí no vale lo de "el mundo es machista y no lo he inventado yo", como tampoco vale esto de que somos unas eurocentristas y no entendemos el sentido de daddies y monetary en Latinoamérica, al parecer la última ocurrencia para negar que se esté hablando directamente de prostitución con esos términos.

Más allá de las interpretaciones que se le quieran dar a estas palabras, lo que no se puede negar es que SloMo muestra una imagen de las mujeres sexualizada y en el rol del agrado sexual, algo habitual y que no destaca especialmente en ciertos ámbitos y estilos musicales, plagados de estereotipos sobre las mujeres, su papel social y su posición en las relaciones afectivas y sexuales con hombres.

Refleja uno de los estereotipos húmedos de cualquier daddy, tenga la edad y el dinero que tenga, que creen que hay mujeres siempre dispuestas a romper caderas, romper corazones y no sé qué con el zumo de un mango.

Que conste que lo digo no porque me parezca especialmente grave, ni ofensivo, ni indecente, sino porque me han preguntado, ya que parece que ahora la decisión sobre la oportunidad o no de esta letra va a estar en el Observatorio de Igualdad de la RTVE, del que, junto con otras organizaciones sociales, soy miembro.

Al parecer, hay dudas en la RTVE, tal y como comentaron la defensora de la audiencia, (mi admirada María Escario), y el director de Educación, Diversidad Cultura e Internacional, Ignacio Elguero, que sólo ha visto una letra festiva y ningún contenido inapropiado que pueda impedir cumplir con eso del reflejar una imagen equilibrada de las mujeres en el ámbito social, que, recordemos, es una obligación legal para la Corporación, tras leer a fondo y más de 40.000 veces la letra de esta canción, según Pérez Tornero.

Sr. Pérez Tornero, Sra. Escario (admirada María) y Sr. Elguero, créanme que les digo con cariño que dejen de leer "a fondo"la canción de SloMo. Les pido, además, que no nos obliguen a quienes estamos en el observatorio a que lo hagamos, que con tanta onomatopeya esto no debe ser sano, y lo que tiene la canción se ve desde la superficie. Acepten las críticas de una elección poco acertada por parte de sus expertos y concéntrense en establecer criterios para que esto no vuelva a pasar.

Eurovisión, también es un espacio de valores y de convivencia cultural, como nos lo acaba de demostrar la organización con la expulsión de Rusia, y este año mandamos una letra que desde luego no creo nos represente como un país que se enfrenta a los estereotipos sexistas. Eso ya está hecho y probablemente alguien debería haber pensado en ello antes.

Pero, salvo que quieran ustedes cambiar el resultado de la selección, disfruten de la magnífica ejecución de esta canción interpretada por Chanel, que canta y baila muy bien, y pregunten al observatorio cuales deben ser los criterios sobre contenidos para este tipo de procesos, que el año que viene está ahí mismo, y las posibilidades de hacer el ridículo nunca se acaban.

Retocar sólo dos versos sería mero maquillaje para ocultar lo más grosero y una evidente falta de criterio detrás de argumentos de debate estéril o lo que viene siendo un "claro que sí guapi", así que hagan lo que mejor les parezca a ustedes con la letra, que los argumentos están claros. Pero si a pesar de todo continúan ustedes interesados en consultar al Observatorio de Igualdad de la RTVE el cambio de letra, humildemente les dejo aquí mi propuesta, para la resolución de este órgano:

Allá voy. Llegó la feminista,

la reina, la pesada, una activista.

El mundo está loco, no respeta a las mujeres.

Si tengo un problema no es de argumento,

Que parto y reparto a tos los machistas,

yo siempre con otras, sempre Tanxugueiras,

apenas abro la boca, digo no, no, no,

y les tengo dando vueltas

Ay mamá, Ay mamá.

Y no se confundan,

señora y señore,

yo siempre toy ready,

pa romper prejuicios, romper machirulo.

Y es que somos muchas, no hay limitaciones,

y si aún no me creen pues me toca mostrárselo.

Despacito y buena letra of course

Si me dan un par de días más me trabajo la rima.