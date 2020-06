El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, lanza su campaña en redes sobre el ministerio que quieren. Es obligado puntualizar algunas cuestiones, sin detenerme especialmente en la estética ñoña de "mundo unicornio".

1) Se afirma que defenderán la Identidad (reconocimiento de las identidades), pues entonces no cabe denominarse "ministerio feminista". Como no creo que ignoren algunas de sus representantes, el FEMINISMO NO ES UNA TEORÍA DE LA IDENTIDAD. Desde sus inicios el feminismo es una teoría política que se ha enfrentado sin matices al determinismo biológico y construcción cultural de "la identidad ser mujer/hacerse mujer". Afirmar la identidad y teoría feminista son posiciones teóricas contrarias, quien considere la identidad como factor de estrategia política, recaerá en el mas puro "mujerismo" .

2) Cuando se afirma que reconocerán la identidad, muestran el temor de no utilizar la expresión al completo: se refieren a la "identidad de género" un "virus jurídico" de nefastas consecuencias para las mujeres, que desgraciadamente desde posiciones de poder no se quiere, ya no digo cuestionar, sino analizar. La secuencia política, de la que no se quiere que haya ni siquiera debate, nos la ofrecen los países que ya han legislado de modo favorable respecto a la "identidad de género": Aprobación de la identidad de género e inmediatamente después legislación para erradicar la categoría "sexo" por ser una "falsa noción" hasta llegar a la eliminación de la categoría "mujeres" (ya he desglosado esta cuestión en otro artículo). A esto, por no extenderme, solo cabe decir que si el "sexo" es una ficción más lo es la "identidad de género".

3) La "identidad de género" es una ficción teórica del relato queer. Pero no sólo eso, lo acordado por 29 personas en Yogyakarta no tiene carácter vinculante para los países, como sí lo fue la Conferencia de Beijing. Como decía la "identidad de género" es una ficción teórica y quiero remarcarlo especialmente porque en fechas recientes la Ministra afirmó que el ministerio tiene por misión consolidar y "garantizar derechos por encima de los debates teóricos". Creo que es de obligado conocimiento para su Ministerio que si se lleva adelante una ley donde se afirme el reconocimiento de la "identidad de género" o "auto percepción de género" o "género sentido" o similares, porque la expresión va cambiando según el feminismo va desvelando sus trampas, no está en absoluto garantizando derechos, sobre todo para las mujeres, sino validando un teoría de marco reducido. Más aun se puede absolutamente garantizar y extender derechos a "minorías sexuales" sin recaer en afirmaciones y autopercepciones de corte subjetivo. Conviene recordar que la esfera pública y el marco legal que le da sustento no se articula en sensaciones, intimas convicciones, sentimientos o deseos que difícilmente pueden ser comunes.

4) Ante estos planteamientos, muy posiblemente se reaccionará con "cortinas de humo", siendo la más notable en rango la de feminismo, sujeto político y mujeres. El feminismo es una “teoría política” con un grupo social de referencia, las mujeres, cohesionado en torno a la vindicación política de igualdad. Cuestionarlo es tan absurdo como si afirmáramos que el sujeto político del colectivo LGTBI son las personas heterosexuales, o el del movimiento obrero son los empresarios. Así es que quien se entretenga con esta cuestión es que no quiere abordar la cuestión política de fondo: el reconocimiento de la "identidad de género" es contraria a la agenda feminista.

5) Por último, y en este caso vuelvo a la imagen de presentación del Ministerio, hubiera sido deseable que en vez de representar,parece que en su mayoría, a mujeres abrazando la bandera LGTBI, se hubiera representado la bandera feminista ( hay muchas versiones de ella). Es más, sería deseable también que el colectivo LGTBI se pronuncié claramente sobre cuestiones vitales de la agenda feminista. por citar las más relevantes, ¿cuál es su posición sobre la prostitución o la practica del alquiler de vientres?.