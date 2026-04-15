Concierto de Lourdes Pastor: A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor. Madrid. Martes 14 de abril

Lourdes Pastor presenta en este espectáculo musical un trabajo de fondo y forma poética en el que se entrelazan flamenco, canción popular, poemas de mujeres y hombres de la generación del 27.

Entre los trabajos que presenta en el concierto destaca Serenidad, un poema publicado postumamente de Lucía Sánchez Saornil voz fundamental del feminismo libertario.

Poner en el mismo plano a mujeres y varones de la Generación del 27, poner el acento en la importancia de Clara Campoamor que estaba peleando en el Congreso con temas como el divorcio y el derecho al aborto y que logró el sufragio universal, el voto para las mujeres en España. Fue época de especial riqueza para la cultura en España reivindica Pastor. De Lorca destaca la visibilidad del pueblo gitano, cómo mostró la realidad de las mujeres.

La voz de Lourdes Pastor, marcada por ese quejío tan propio del flamenco profundo, se escucha renovada en “Serenidad”. Esta obra, basada en la poesía de Lucía Sánchez Saornil, plantea un canto de resistencia frente al olvido y la injusticia. Bajo la producción conjunta con Melón Jiménez, el tema se despliega con una métrica que se distancia de los convencionalismos del mercado, apostando por un ritmo irregular y orgánico que potencia el mensaje existencial sobre la muerte. Así, Pastor devuelve al flamenco su espíritu más comprometido, utilizando el arte para honrar la memoria democrática. escribe Vicente Borrego Castro.

SERENIDAD

Lucía Sánchez Saornil

Quiero serenidad, me dije un día,

quiero serenidad para morirme;

yo, que afronté la vida sin rendirme,

aceptaré la muerte sin porfía.

No quiero que me gane la impaciencia,

que este absurdo esperar sin esperanza

no se me haga tortura, a semejanza

de un turbio agonizar de la conciencia.

Para pasar el ecuador temido

quiero mi rebeldía, sosegada,

y el ímpetu domado y contenido,



que, si al fin, a morir he de rendirme,

no he de ser con la muerte porfiada.

Quiero serenidad para morirme.

