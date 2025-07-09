El odio no es un libro

Lo inapropiado de publicar un libro en el que se da voz a un hombre para que explique lo que tenga a bien sobre el asesinato de sus hijos pequeños, cometido por él, no es objeto de debate. Lo que se está discutiendo en el foro público es si la autoridad judicial debe, o no, autorizar su distribución.

La libertad de expresión es un bien máximo ligado a la libertad de opinión y al derecho a recibir y transmitir información veraz, pilares todos de la democracia. Pero no quiero referirme a aquella sino al mal que consumimos.

En nuestra televisión, tableta, ordenador y teléfono móvil disponemos de plataformas webs y de transmisión ("streaming") en las que se ha popularizado un género que se conoce como "true crime", es decir, sobre crímenes reales, los cuales son, en su mayor parte, feminicidios. Se trata de series, películas y documentales que versan sobre el asesinato de una o varias mujeres –niñas, adolescentes o adultas–, de manera sádica e interviniendo una tara o filia de naturaleza sexual por parte del victimario. Me niego a expresarlo de manera más simple puesto que una violación no es una relación sexual ni propiamente una actividad sexual, colocada la agredida en la posición de ser inerte: ser, en cuanto que, como mujer, puede ser humillada, maltratada y recompensar con su sufrimiento, e inerte, pues se la trata como a un objeto.

¿Fomentamos a través del consumo la banalización del mal? ¿Acaso la recreación para el ocio no es una forma de trivializar los feminicidios?

Al igual que los puteros sustentan la trata y la esclavitud sexual, el negocio creado a través de idealizar la figura de asesinos sádicos (incluyendo a narcotraficantes y mafiosos) fomenta la producción de nuevos productos literarios y audiovisuales. La erotización de las violaciones en el cine, cuando no la burla como en las películas de Almodóvar, han dado paso hace tiempo a la búsqueda de lo real. En las webs pornográficas se alcanzó un máximo de búsquedas con la de los vídeos de la violación perpetrada por cinco sevillanos en las fiestas de San Fermín del 2016.

Cuando la cabeza y la mano de Cicerón fueron expuestas por Marco Antonio en la tribuna de los Rostra, el público congregado era mayor que el que le escuchaba dando sus discursos en esa misma localización. La semana pasada, centenares de personas protestaron delante del parlamento portugués frente a la impunidad por la violación grupal a una adolescente que fue grabada y difundida por los autores, conocidos "influencers". El vídeo, como la cabeza de Cicerón, fue visto por más personas que las que se manifestaron: obtuvo, al menos, 32.000 reproducciones.

Sin analizar en este momento las medidas que los poderes públicos deben diseñar para evitar la revictimización y retomando la petición pública de censura del libro en el que se da voz a un asesino encarcelado, pensemos en por qué una editorial como Anagrama encontró rentable su edición y la razón por la que ahora renuncia a los derechos para su publicación.

Somos el público general quien paga suscripciones a plataformas que tratan nuestros datos de consumo alcanzando la conclusión de que nos entretiene escuchar a Ted Bundy y ver un documental sobre el asesinato de cualquier adolescente de quien no recordamos el nombre sin asomo de pudicia. Debemos revisar en qué gastamos nuestro dinero, qué leemos y a qué personajes encumbramos. Si somos cómplices, somos verdugos.