XXII Escuela Feminista Rosario de Acuña: Feminismo, Populismo y guerras culturales

Habitamos tiempos globales con sus tensiones propias. Las geopolíticas vuelven a latir con fuerza en los últimos tres años. Además, la geografía moral de nuestras sociedades sufre otras tensiones de valor a las que solemos llamar “guerras culturales”. En ellas el feminismo ocupa la parte central. En efecto, en ellas se debate sobre nudos sociales fuertes: la moral sexual diferencial, la familia, la fidelidad al grupo… En particular, las prácticas feministas de libertad, individualistas en el sentido real del término, desobedecen los valores de la jerarquía heredada masculina que son la esencia misma de la familia y el orden social.

Los asuntos que dividen a nuestras sociedades se sitúan en el debate ético, no en el económico o el racial a no ser que se reinterpreten éticamente. De otra parte, el feminismo logró hacer de sus desafíos una agenda global que fue presentada en Pekín en 1995. Por su mayor parte no seguida, la geopolítica es determinante para su cumplimiento. En estos últimos casi treinta años los desafíos permanecen y a ellos se han sumado nuevos retos como la deriva queer. También la misma geopolítica ha cambiado; el papel de China puede llegar a ser determinante, India se mantiene a la espera con sus propios y peligrosos conflictos, Rusia en modo alguno renuncia a ser actor global, Irán está abocada a un cambio que no termina de resolverse, la situación en Oriente Medio se enquista… todo ello influye en lo que podamos esperar.

Las instituciones internacionales por su parte, pierden prestigio y consecuentemente también poder, eso si no entran a depender de lobbies opacos. En fin, hoy tenemos en nuestro mundo nuevos debates y mayores riesgos. El Feminismo, un internacionalismo declarado desde su origen, es consciente de este panorama. En esta edición de la Rosario Acuña pretendemos analizarlo a fondo. No permitimos que se use el feminismo de tapadera: el abuso siempre necesita cómplices y el populismo los fabrica. ¿Acaso cabe imaginar una sociedad feminista en que no hayan desparecido las cargas soportadas por las mujeres? La explotación sexual, los vientres de alquiler no son casualidades.

En estos momentos el feminismo está viviendo turbulencias que pueden poner en peligro la agenda elemental y mínima; es nuestra tarea ver de impedirlo. Es necesario aclarar y consolidar los límites y tipologías de los discursos sobre libertades e identidades. En los debates feministas se juegan las alternativas morales y civilizatorias del tiempo que habitamos.

Amelia Valcárcel

Julio 2025

Miércoles 2 de julio

ACTO INAUGURAL

Carmen Moriyón Entrialgo. Alcaldesa de Gijón.

Gimena Llamedo González Vicepresidenta y consejera de la Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

GEOPOLÍTICA Y AGENDA FEMINISTA. EL CONTEXTO INTERNACIONAL

SESIÓN DE MAÑANA

9:15/11:00 Geopolítica. El mundo gime y sufre dolores de parto. Romanos 8, 22 . Amelia Valcárcel Catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la UNED. Medalla de Asturias 2006, Doctora Honoris Causa por varias Universidades. Referente del Feminismo nacional e internacional.

11:00/11:30 Pausa.

11:30/13:00 Los derechos de las mujeres: una Agenda global. Elena Valenciano Presidenta de la Fundación Mujeres, Miembro del Consejo de Estado del Reino de España, Patrona de la Fundación Felipe González y Patrona de la Fundación Alternativas.

SESIÓN DE TARDE

17:00/18:30 El desafío del islam . Ángeles Espinosa Ex corresponsal de El País en Oriente Próximo, Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad John Hopkins de Washington. Especializada en el mundo árabe e islámico.

18:30-20:00 Desafíos internacionales. Participantes: Amelia Valcárcel, Elena Valenciano, Ángeles Espinosa

Jueves 3 de julio

SESIÓN DE MAÑANA

9:30/11.00 El feminismo en el punto de mira. Una ofensiva contra las mujeres jamás imaginada. Juana Gallego. Periodista y profesora hasta 2023 en la UA de Barcelona. Especialista en Género y Medios de Comunicación.

11:00/11:30 Pausa.

11:30/13:00 Suplantación y resistencia. De la toma de conciencia a la acción política propia . Ángeles Álvarez. Política especialista en prevención de violencia de género e igualdad. Activista feminista. Ha sido Portavoz de Igualdad del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados y miembro del Observatorio Estatal de violencia contra las Mujeres.

SESIÓN DE TARDE

17:00/17:45 Nuevos (o viejos) discursos misóginos en el imaginario de los jóvenes . Agustín Zaragozá Profesor de Filosofía, Agente de Igualdad y Experto en Prevención de los Efectos de la Pornografía de la Salud Afectivo-sexual.

17:45/18:30 Democracia inconclusa: el daño como tributo a la ciudadanía impostada . Ana Rodríguez García. Letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

18.30/20:00 ¿Crece la distopía o crece la conciencia? Participantes: Juana Gallego, Ángeles Álvarez, Agustín Zaragozá, Alicia Miyares y Ana Rodríguez

Viernes 4 de julio

SESIÓN DE MAÑANA

9:30/11:00 La guerra cognitiva contra las mujeres y la disputa más allá del relato . Montserrat Boix. Periodista, fundadora y coordinadora del portal en internet sobre derechos de las mujeres “Mujeres en red” (1996). Ha desarrollado su carrera profesional en RTVE en los Servicios Informativos de TVE (1986-2022) y ha sido Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE (2022-2024).

11:00/11:30 Pausa.

11:30/13:30 Yo, el pueblo y las derivas feministas . Alicia Miyares Doctora en Filosofía. Profesora de Filosofía Moral en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Escritora feminista especializada en temas de igualdad, política, educación y derechos de la ciudadanía.

13:30 Clausura.