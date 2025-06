Amelia Valcárcel Premio XL Semanal 2025 de pensamiento: "Las cosas importantes hay que discutirlas...

> Entrevista: Fátima uribarri

> Fotografía: Carlos Luján

Nos recibe en su piso de Oviedo, repleto de libros, objetos y muebles antiguos, un lugar que no quiere mostrar. «Es mi castillo», explica. En una salita, cerca de la ventana, está su sillón Voltaire, junto a su costurero: «Me relaja bordar», confiesa. Su marido, el filósofo Lluis Xabel Álvarez, nos acompaña. Pero, antes de comenzar a conversar, Amelia Valcárcel se disculpa porque no se encuentra bien y tiene fiebre. «Estar en esta situación lamentable me quita muchos recursos expresivos», dice. No es cierto. Está lúcida y batalladora. Como siempre.

Catedrática de filosofía moral y política, miembro del Consejo de Estado, consejera de Educación y Cultura del Principado de Asturias... son algunas de las ocupaciones que ha tenido esta mujer sabia y peleona. Se declaró feminista cuando hacerlo era un desdoro, un estigma. Se rebeló contra la desigualdad y ha peleado por ella en todos los frentes. Galardonada con el Premio XLSemanal de Pensamiento 2025, nos recibe en su casa y nos cuenta los sinsabores y las satisfacciones.