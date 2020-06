Premios Cesar: "Ahora nos levantamos y salimos de aquí"

Comenzaré así: tened la seguridad, los poderosos, los jefes, los jefes, los peces gordos: duele. Por más que se sepa, por más que os conozcamos, por más que nos hayáis restregado decenas de veces vuestro gran poder, todavía duele. Todo este fin de semana escuchando gimotear o llorar, vuestras quejas de que os están obligando a aprobar vuestras leyes a golpe de 49.3 y que no podéis celebrar a Polanski tranquilos y esto os arruina la fiesta pero detrás de vuestras quejas, no os preocupéis: os oímos disfrutar de que sois los verdaderos dueños, los mandamases, y el mensaje pasa alto y claro: esta noción de consentimiento, no tenéis la intención de dejarla pasar. ¿Sería divertido pertenecer al clan de los poderosos si tuvierais que tener en cuenta el consentimiento de los dominados? Y sin duda no soy la única que ha querido llorar de rabia e impotencia por vuestra exhibición de fuerza, ciertamente no soy la única a sentirse ensuciada al ver su orgía de impunidad.

No es sorprendente que la Academia César elija a Roman Polanski como Mejor Director del Año 2020. Es grotesco, insultante, es vergonzoso, pero no es sorprendente. Cuando le das a un chico más de 25 millones de presupuesto para hacer una película, el mensaje está en el presupuesto. Si la lucha contra el auge del antisemitismo interesara al cine francés, se notaría. En cambio la voz de los oprimidos que asumen narrar su calvario hemos visto que os cansa. Entonces cuando habéis escuchado la sutil comparación entre la problemática de un cineasta interrumpido por un centenar de feministas frente a tres cines y Dreyfus, víctima del antisemitismo francés a finales del siglo pasado, habéis aprovechado la oportunidad. Veinticinco millones para este paralelismo. Excelente. Aplaudimos a los inversores, ya que para reunir ese presupuesto todos tenían que participar: Gaumont Distribution, créditos fiscales, France 2, France 3, OCS, Canal +, RAI ... la mano en el bolsillo y generoso, por una vez. Estáis cerrando filas, defendiendo a uno de los vuestros. Los poderosos tienen la intención de defender sus prerrogativas: forma parte de vuestra elegancia, incluso es la violación que funda vuestro estilo. La ley le os da cobertura, los tribunales son vuestro dominio, los medios os pertenecen. Y para esto exactamente sirve el poder de vuestras grandes fortunas: tener el control de los cuerpos declarados subalternos. Cuerpos que callan, que no cuentan la historia desde su punto de vista. Ha llegado el momento de que los más ricos transmitan este gran mensaje: el respeto que se les debe ahora se extenderá a sus pollas manchadas con la sangre y la mierda de los niños que violan. Ya sea en la Asamblea Nacional o en la cultura, con el cansancio de esconderse, simulando vergüenza. Exigís el respeto pleno y constante. Vale para la violación, vale para los abusos de vuestra policía, vale para los premios César, vale para vuestra reforma de pensiones. Es vuestra política: exigir el silencio de las víctimas. Forma parte del territorio, y si tenéis que enviar el mensaje con terror, no veis dónde está el problema. Vuestro disfrute morboso, por encima de todo. Y solo toleráis a los sirvientes más dóciles que os rodean. No es sorprendente que hayáis coronado a Polanski: siempre se celebra el dinero, en estas ceremonias, el cine no importa. El público no importa. Es vuestro propio poder económico el que venís a adular. Es el gran presupuesto que habéis otorgado en señal de apoyo lo que celebráis - a través de él es vuestro poder lo que debemos respetar.

Sería inútil e inapropiado, en un comentario sobre esta ceremonia, separar los cuerpos de los cis chicos de los cuerpos de las cis chicas. No veo ninguna diferencia en el comportamiento. Se entiende que los grandes premios siguen siendo dominio exclusivo de los hombres, ya que el mensaje básico es: nada debe cambiar. Las cosas están muy bien como están. Cuando Foresti se permite dejar la fiesta y se declara "disgustada", no lo hace como una chica, lo hace en tanto que individuo que se arriesga a poner en su contra a la profesión. Lo hace como una persona que no está completamente sujeta a la industria del cine, porque ella sabe que vuestro poder no irá tan lejos como para vaciar sus salas. Ella es la única que se atreve a hacer una broma sobre el elefante en la habitación, todos los demás echarán balones fuera. Ni una palabra sobre Polanski, ni una palabra sobre Adèle Haenel. Cenamos todos juntos, en este entorno, conocemos las consignas: hace meses que estáis molestos de que una parte del público se haga escuchar y hace meses que sufrís por que Adèle Haenel tomó la palabra para contar su historia como actriz infantil, desde su punto de vista.

Entonces, todos los cuerpos sentados esa noche en la sala son convocados para un sólo propósito: verificar el poder absoluto de los poderosos. Y a los poderosos les gustan los violadores. Finalmente, los que se parecen a ellos, los que son poderosos. No se les quiere a pesar de la violación y porque tienen talento. Se les reconoce talento y estilo porque son violadores. Se les quiere por ello. Por el coraje que tienen de reclamar la morbilidad de su placer, su estúpido y sistemático impulso de destruir al otro, destruir todo lo que realmente tocan. Vuestro placer radica en la depredación, es vuestra única comprensión del estilo. Sabéis muy bien lo que haceis cuando defendéis a Polanski: exigís que os admiren hasta en vuestra delincuencia. Es este requisito el que hace que todos los cuerpos estén sujetos a la misma ley del silencio durante la ceremonia. Se acusa a lo políticamente correcto y a las redes sociales, como si esta omerta fuera de ayer y fuera culpa de las feministas, pero hace décadas que ocurre así: durante las ceremonias de cine francés, nunca bromeamos con la susceptibilidad de los jefes. Entonces todo el mundo calla, todo el mundo sonríe. Si el violador de niños hubiera sido el conserje no habría tregua: policía, prisión, declaraciones estruendosas, defensa de la víctima y condena general. Pero si el violador es poderoso: respeto y solidaridad. Nunca hablar en público sobre lo que sucede durante los castings, durante los ensayos, en el set o durante las promociones. Se cuenta, se sabe. Todo el mundo lo sabe. Siempre prevalece la ley del silencio. En cumplimiento de esta instrucción se selecciona a los empleados.

Y aunque hemos sabido todo esto durante años, la verdad es que siempre estamos sorprendidos por la desfachatez del poder. Eso es lo curioso, al final, lo que siempre funciona, son vuestras obscenidades. Continúa siendo humillante ver a los participantes sucediéndose unos a otros en el escenario, ya sea para anunciar o recibir un premio. Tenemos que identificarnos unos con otros, no solo yo, que soy parte de este círculo, sino cualquiera que esté viendo la ceremonia, nos identificamos y somos humillados por procuración. Tanto silencio, tanta sumisión, tanto entusiasmo en la esclavitud. Nos reconocemos el uno al otro. Queremos morir. Porque al final del ejercicio, sabemos que todos somos empleados de esta gran porquería. Somos humillados por procuración cuando los vemos callar cuando saben que si (la película) Retrato de la niña en llamas no recibe ninguno de los grandes premios, es solo porque Adèle Haenel habló y que se trata de dejar claro a las víctimas que quieran contar su historia que harían bien en pensárselo antes de violar la ley del silencio. Humillado por procuración que hayáis osado convocar a dos directoras que nunca han recibido y probablemente nunca recibirán el premio al mejor logro para presentar el premio a Roman fucking Polanski. El mismo. En nuestras bocas. Definitivamente no tenéis vergüenza. Veinticinco millones, es decir, más de catorce veces el presupuesto de Les Miserables, y el tipo ni siquiera está jodido por clasificar su película en la taquilla de las cinco películas más vistas del año. Y lo recompensáis. Y sabéis muy bien lo que estáis haciendo: que la humillación sufrida por toda una parte del público que ha entendido muy bien el mensaje se extenderá al siguiente premio, el de Les Miserables, cuando convocáis a los cuerpos más vulnerables en la sala, aquellos que se sabe que arriesgan su piel en el más mínimo control policial, y que si faltan chicas entre ellos, podemos ver que no les falta inteligencia y sabemos que saben cuán directo es el vínculo entre la impunidad del violador celebrado esa noche y la situación en el barrio donde viven. Las directoras que otorgan el premio de su impunidad, los directores cuyo premio está manchado por su ignominia, la misma pelea. Todo el mundo sabe que, como empleados de la industria del cine, si quieren trabajar mañana, tienen que estar callados. Ni siquiera una broma, ni siquiera una válvula de escape. Este es el espectáculo de los César. Y el azar del calendario hace que el mensaje sea válido en todos los frentes: tres meses de huelga para protestar contra una reforma de pensiones que no se quiere y que se va a hacer efectiva. Es el mismo mensaje de los mismos antecedentes dirigido a las mismas personas: "Cállate, cállate, tu consentimiento, te lo pones donde te quepa y sonríes cuando te cruces conmigo porque soy poderoso, porque yo tengo todo el dinero, porque yo soy el jefe ".

Entonces, cuando Adèle Haenel se levantó, fue un sacrilegio en movimiento. Una empleada reinicidente, que no se obliga a sonreír cuando es molestada en público, que no se obliga a aplaudir el espectáculo de su propia humillación. Adèle se levanta como ya se levantó para decir así es como veo vuestra historia del director y su actriz adolescente, así es como yo la viví, así es como la llevo, así es como se pega a mi piel. Aunque lo contéis en todos los tonos, vuestra imbécil separación entre el hombre y el artista, todas las víctimas de violación de artistas saben que no hay una división milagrosa entre el cuerpo violado y el cuerpo creador. Llevamos lo que somos y eso es todo. Vengan a explicarme cómo debo dejar a la niña violada fuera de la puerta de mi oficina antes de empezar a escribir, bastardos.

Adèle se levanta y se va. Esta noche del 28 de febrero, no aprendimos mucho de lo que ya sabíamos sobre la gran industria cinematográfica francesa, sin embargo, vimos cómo se lleva el vestido de noche. A la guerrera. Como se camina con tacones: como si se fuera a demoler todo el edificio, cómo avanzamos con la espalda recta y el cuello rígido por la ira y los hombros abiertos. La imagen más bella en cuarenta y cinco años de ceremonia: Adèle Haenel cuando baja las escaleras para salir y os aplaude y ahora sabemos cómo funciona, alguien que se rompe y te dice una mierda. Doy el 80% de mi biblioteca feminista por esta imagen. Esta lección. Adele, no sé si te "male gaze" o si yo "female gaze" pero te "love gaze" en bucle en mi teléfono por esta salida. Tu cuerpo, tus ojos, tu espalda, tu voz, tus gestos, todos decían: sí, somos las imbéciles, somos las humilladas, sí, solo tenemos que callarnos y comernos vuestros golpes , ustedes son los jefes, ustedes tienen el poder y la arrogancia que conlleva, pero no nos quedaremos sentadas sin abrir la boca. No tendrás nuestro respeto. Nos vamos. Hacedlo entre vosotros. Celebraros, humillaros los unos a las otras, mataros, violad, explotad, derribad todo lo que os pase entre manos. Nos levantamos y nos vamos. Probablemente sea una imagen que anuncie los días que vendrán. La diferencia no es entre hombres y mujeres, sino entre dominados y dominantes, entre aquellos que intentan confiscar la narrativa e imponer sus decisiones y aquellos que se paran y se van mientras gritan. Esta es la única respuesta posible a sus políticas.

Cuando esto no va, cuando va demasiado lejos; nos levantamos, nos vamos y gritamos y te insultamos e incluso si somos las de abajo, incluso si te arrojamos a la cara tu poder de mierda, te despreciamos y gritamos. No respetamos vuestra mascarada de respetabilidad. Vuestro mundo es asqueroso. Vuestro amor por los más fuertes es morboso. Vuestro poder es un poder siniestro. Sois una banda de imbéciles funestos. El mundo que habéis creado para reinar desde arriba como miserables es irrespirable. Nos levantamos y nos vamos. Se acabó. Nos levantamos. Nos vamos. Gritamos. Al diablo. (On vous enmmerde)