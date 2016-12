El contenido de este libro es propio del tiempo en que vivimos. Se encuentra inscrito en la genealogía de las luchas de las mujeres y feministas frente a los feminicidios, ejemplificadas aquí por el acontecimiento conocido como "Ni Una Menos".

En ese mapa de los feminismos del Sur, las teorías feministas des y poscoloniales ocupan un lugar destacado, cuestionando las representaciones victimizantes y homogeneizadoras de las mujeres del Tercer Mundo hoy llamado Sur Global, bases de «una retórica salvacionista» que resulta en un proyecto de corte colonizador.

Asimismo, reflexiona acerca de la ética de la responsabilidad feminista ante el problema de la narración de la trama y la memoria. Frente a lo «inenarrable», ¿cómo llegar a escribir una narrativa feminista que sea eficaz simbólicamentede escribir esas pérdidas, que sea capaz de interpelar al mundo?

"Escribo este libro a la luz de las movilizaciones de organizaciones sociales que luchan contra los feminicidios en mi país: Ni Una Menos. Junto con La Casa del Ecnuentro; la Campaña Nacional contra las Violencias a las Mujeres; la Comisión Provincial de la Memoria; la comunidad Siluetazo contra los feminicios y las desapariciones de mujeres (...)

El espesor de este libro es propio de este tiempo. Concentración de cuerpos reclamando justicia por las mujeres asesinadas en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay por el sistema capitalista y patriarcal-racista y en nombre de él. Se encuentra inscripto en la geneaología de las luchas de los movimientos de mujeres y feministas de la región."

Escritos en los cuerpos racializados.

Lenguas, memoria y genealogías (pos)coloniales del femininicido

Autora: Karina Bidaseca

Col.lecció Estudis de Violència de gènere, 4

Edicions Universitat de les Illes Balears - 2015

ISBN: 978 84 8384 319 2

Índice

Introducción

. Conceptualizando las violencias contra las mujeres. Una introducción al feminicidio.

. Tercer feminismo: los mapas de la praxis feminista des-colonial

Territorios glocalizados, fronteras y cuerpos femeninos en la escena

. Feminicidio y genocidio. La regulación del delito de feminicidio en América Latina y el Caribe.

. Femigenocidio, un nuevo concepto

. La juarización del feminicidio: corpolítica y necropolítica

. Discursos colonizados y espectacularización de las mujeres muertas por feminicidio.

. Mercantilización de los cuerpos feminizados

. (Como) malditas perras

Exilio, colonialidad y naturaleza. Imaginarios sexistas coloniales

. Racismo, naturaleza, colonialidad y pedagogía. El secuestro de mujeres indígenas y la imposición del patriarcado entre los Selk’nam de Tierra de Fuego

. Mujeres a la intemperie - Pu zomowekuntumew. La poesía de Liliana Ancalao

. Trans-figuraciones culturales del travestismo y el mestizaje en el Perú

Interseccionalizando opresiones: las memorias de la violencia esclavista

. Ain’t I a woman? Raza/colonialidad/sexo/género

. Resistencias: la interseccionalidad en discusión

. El radicalismo de las mujeres de color y la amefricanidad en el pensamiento de Lélia González

. Violencia sexual. Un legado esclavista

¿Donde está Ana Mendieta? Lo bello y lo efímero como configuraciones de emancipación.

. Apátridas

. Nuevas cartografías deseantes. El cuerpo como texto

. Micropolítica del desborde

. Lo bello

. Lo efímero: configuraciones de emancipación

Políticas de la memoria para el feminicidio en América Latina

. She Tries Her Tongue, Her Silence Softly Breaks. 150 y más . Huesos en el desierto. 400 nombres más . Museos de la Memoria contra la trata de mujeres en Argentina

Bibliografía